"Верона" переиграла "Кальяри" в матче Серии А

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"Верона" переиграла "Кальяри" в матче Серии А

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Верона" оказалась сильнее "Кальяри".

"Верона" - "Кальяри" 2:1

Голы: Ди Кармине, 14 - 1:0, Ди Кармине, 26 - 2:0, Симеоне, 43 - 2:1

"Верона": Сильвестри, Кумбула, Фараони, Ррахмани, Алан Эмперор, Агеманг-Баду, Лазович (Димарко, 85), Верре (Велозу, 46), Амрабат, Борини, Ди Кармине (Дзакканьи, 48).

"Кальяри": Краньо, Каччаторе (Маттьелло, 68), Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини (Ликояннис, 84), Ионицэ (Палоски, 69), Перейро (Бирса, 46), Нандес, Чигарини, Рог, Симеоне.

Удаления: Борини (35), Чигарини (70).   

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