"Атлетико" обыграл "Вальядолид" и вышел на третье место Примеры

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"Атлетико" обыграл "Вальядолид" и вышел на третье место Примеры

В рамках 30-го тура испанской Примеры "Атлетико" одержал победу над "Вальядолидом".

Благодаря победе "матрасники" вышли на третье место, "Вальядолид" остается на 15-м.

"Атлетико" - "Вальядолид" 1:0

Гол: Витоло, 81 - 1:0

"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Санчес, Хименес, Томас, Лемар (Коке, 57), Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Феррейра Карраско, 57), Жоау Феликс (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64).

"Вальядолид": Каро, Санчес (Унал, 83), Антоньито, Оливас, Рауль Гарсия, Фернандес (Pérez, 75), Мичел, Эрвиас, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73), Гвардиола (де ла Фуэнте, 46).

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