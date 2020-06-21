"Атлетико" обыграл "Вальядолид" и вышел на третье место Примеры
В рамках 30-го тура испанской Примеры "Атлетико" одержал победу над "Вальядолидом".
Благодаря победе "матрасники" вышли на третье место, "Вальядолид" остается на 15-м.
"Атлетико" - "Вальядолид" 1:0
Гол: Витоло, 81 - 1:0
"Атлетико": Облак, Триппьер, Эрмосо, Санчес, Хименес, Томас, Лемар (Коке, 57), Льоренте (Витоло, 73), Эррера (Феррейра Карраско, 57), Жоау Феликс (Корреа, 64), Мората (Диего Коста, 64).
"Вальядолид": Каро, Санчес (Унал, 83), Антоньито, Оливас, Рауль Гарсия, Фернандес (Pérez, 75), Мичел, Эрвиас, Сан-Эметерио (Алькарас, 46), Вальдо Рубио (Плано, 73), Гвардиола (де ла Фуэнте, 46).
Читайте также: "Атлетик" минимально переиграл "Бетис". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 июня
-
"Атлетико" обыграл "Вальядолид" и вышел на третье место Примеры
-
"Верона" переиграла "Кальяри" в матче Серии А
-
Кавани и Менье не будут продлевать контракт с ПСЖ на два месяца ради выступлений в ЛЧ
-
1
РФС определился с позицией по матчу между "Краснодаром" и "Динамо"
-
1
Стало известно, когда "Сельта" сделает предложение по выкупу Смолова
-
"Борнмут" уступил "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
1
"Динамо" готово сыграть дублем против "Краснодара"
-
Губерниев предложил приостановить розыгрыш РПЛ
-
Малком подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов ЦСКА
-
"Хетафе" сыграл вничью с "Эйбаром" в матче Примеры
-
"Торино" и "Парма" не выявили победителя в матче Серии А
-
Гончаренко стало плохо после матча с "Зенитом"
-
1
"Динамо" заперлось на базе и не отправилось на игру с "Краснодаром"
-
"Спартак" утратил шансы на чемпионство
-
1
"Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины
-
"Вулверхэмптон" добыл выездную победу над "Вест Хэмом"
-
Три основных футболиста "Динамо" заразились коронавирусом
-
1
Дубль Малкома помог "Зениту" разгромить ЦСКА
-
Федун остался недоволен судейством в матче с "Арсеналом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14