Уткин: "Акинфеев после разгрома от "Зенита" задумался о завершении карьеры"

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Уткин: "Акинфеев после разгрома от "Зенита" задумался о завершении карьеры"

Журналист Василий Уткин заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры.

"Драма Виктора Гончаренко меня не волнует. Я больше обеспокоен судьбой Акинфеева. После разгрома от "Зенита" он задумался о завершении карьеры. Вот драматическая фигура, ведь он еще долго может выступать", - заявил Уткин.

Напомним, что ЦСКА проиграл "Зениту" со счетом 0:4. После 23 туров "армейцы" занимают пятое место.

34-летний Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за первую команду с 2003 года.

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