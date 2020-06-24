"Милан" определился с трансферным бюджетом на лето
Руководство "Милана" определилось с трансферным бюджетом на летнее трансферное окно.
Как сообщает AC Milan The Offside, "россонери" обещает Ральфу Рангнику, который, скорее всего, возглавит команду, 80 миллионов евро на трансферы. Кроме того, ему могут быть выделены дополнительные средства, полученные с продажи футболистов.
Отмечается, что Рангник хочет, чтобы Паоло Мальдини остался на посту директора клуба. Также немец хочет сохранить в команде Златана Ибрагимовича.
Напомним, что на данный момент "Милан" возглавляет Стефано Пиоли.
Читайте также: Рангник определил три трансферные цели для "Милана". | http://soccernews.ru
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