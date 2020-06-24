Мартиаль установил личный рекорд по голам за сезон

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль забил три гола в игре против "Шеффилд Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, футболист в этом сезоне забил 19 голов и установил личный рекорд результативности. Ранее в сезоне 2015/16 он забил 17 голов.

Всего в текущем сезоне Мартиаль провел 35 игр, в которых отметился 19 голами и пятью ассистами.

Мартиаль выступает за "МЮ" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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