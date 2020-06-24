Мартиаль установил личный рекорд по голам за сезон

Теги манчестер юнайтедантони мартиальстатистика

Мартиаль установил личный рекорд по голам за сезон

Форвард "Манчестер Юнайтед" Антони Мартиаль забил три гола в игре против "Шеффилд Юнайтед".

Как сообщает Sky Sports, футболист в этом сезоне забил 19 голов и установил личный рекорд результативности. Ранее в сезоне 2015/16 он забил 17 голов.

Всего в текущем сезоне Мартиаль провел 35 игр, в которых отметился 19 голами и пятью ассистами.

Мартиаль выступает за "МЮ" с 2015 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

Читайте также: Гари Невилл назвал единственного игрока мирового уровня в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ

Хет-трик Мартиаля помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Шеффилд" и другие результаты 31-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов