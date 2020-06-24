"Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Лилля"

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"Тоттенхэм" сделал предложение по защитнику "Лилля"

"Тоттенхэм" хочет подписать защитника "Лилля" Габриэля.

По сведениям Fichajes, "шпоры" готовы заплатить 22-летнего бразильца 30 миллионов евро. Ранее английский клуб рассчитывал заполучить игрока за 20 миллионов, однако поднял сумму из-за конкуренции со стороны других клубов.

Габриэль выступает за "Лилль" с 2017 года. Его контракт с клубом действует до 2023 года.

В минувшем сезоне футболист провел 34 матча и забил один гол.

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