Витсель подвел итоги сезона для "Боруссии"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель высказался о результатах команды в сезоне.

"Мы пытались бросить вызов "Баварии" и даже финишировать на первом месте. Однако в Бундеслиге не стыдно быть и вторыми. Попадание в Лигу Чемпионов - отличный результат.

Во второй половине сезона мы победили в 13 играх из 16. За два сезона под руководством Люсьена Фавра мы набрали 150 очков. Это даже лучше, чем при Клоппе", - приводит слова Витселя Sport1.de.

Отметим, что в последнем туре Бундеслиги "Боруссии" предстоит сыграть с "Хоффенхаймом".

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