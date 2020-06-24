Витсель подвел итоги сезона для "Боруссии"

Теги аксель витсельборуссия дортмунд

Витсель подвел итоги сезона для "Боруссии"

Хавбек дортмундской "Боруссии" Аксель Витсель высказался о результатах команды в сезоне.

"Мы пытались бросить вызов "Баварии" и даже финишировать на первом месте. Однако в Бундеслиге не стыдно быть и вторыми. Попадание в Лигу Чемпионов - отличный результат.

Во второй половине сезона мы победили в 13 играх из 16. За два сезона под руководством Люсьена Фавра мы набрали 150 очков. Это даже лучше, чем при Клоппе", - приводит слова Витселя Sport1.de.

Отметим, что в последнем туре Бундеслиги "Боруссии" предстоит сыграть с "Хоффенхаймом".

Читайте также: Стало известно, как будет выглядеть домашняя форма "Боруссии" на следующий сезон. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Акинфеев не собирается завершать карьеру

Акинфеев не собирается завершать карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов