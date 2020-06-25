Карпин отреагировал на сообщение РПЛ на английском, что матч "Динамо" перенесен из-за форс-мажора

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Карпин отреагировал на сообщение РПЛ на английском, что матч "Динамо" перенесен из-за форс-мажора

Наставник "Ростова" Валерий Карпин отреагировал на пост РПЛ в твиттере.

Там на английском языке говорится, что игра между "Краснодаром" и "Динамо" была перенесена из-за форс-мажора.

Напомним, что президент РПЛ Сергей Прядкин ранее заявлял, что заболевание футболистов "Ростова" коронавирусом не является форс-мажором. И "Ростову" пришлось играть против "Сочи", выпустив футболистов академии.

"Народ! С английским у меня, конечно, не очень, но я правильно понял, что дата матча "Краснодар" - "Динамо" изменена из-за форс-мажора?" - написал Карпин в инстаграме.

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