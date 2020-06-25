Сборная России поздравила юного болельщика с днем рождения
Сборная России в официальном твиттере поздравила Савву Ярыгина из Челябинска с 11-летием.
"История про добро. Парень любит футбол и помогать людям. Он сдаёт макулатуру: ненужные книги, журналы и коробки. А на вырученные деньги покупает футбольные мячи для ребят из детских домов", - говорится в заявлении сборной.
История про добро. Савве Ярыгину из Челябинска – 11. Парень любит футбол и помогать людям. Он сдаёт макулатуру: ненужные книги, журналы и коробки. А на вырученные деньги покупает футбольные мячи для ребят из детских домов pic.twitter.com/aPKSRpfCzw— Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2020
Напомним, что в марте сборная России должна была провести товарищеские игры с Швецией и Молдовой, однако матчи были отменены из-за коронавируса.
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