Сборная России поздравила юного болельщика с днем рождения

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Сборная России поздравила юного болельщика с днем рождения

Сборная России в официальном твиттере поздравила Савву Ярыгина из Челябинска с 11-летием.

"История про добро. Парень любит футбол и помогать людям. Он сдаёт макулатуру: ненужные книги, журналы и коробки. А на вырученные деньги покупает футбольные мячи для ребят из детских домов", - говорится в заявлении сборной.

Напомним, что в марте сборная России должна была провести товарищеские игры с Швецией и Молдовой, однако матчи были отменены из-за коронавируса.

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