Сборная России поздравила юного болельщика с днем рождения

Сборная России в официальном твиттере поздравила Савву Ярыгина из Челябинска с 11-летием.

"История про добро. Парень любит футбол и помогать людям. Он сдаёт макулатуру: ненужные книги, журналы и коробки. А на вырученные деньги покупает футбольные мячи для ребят из детских домов", - говорится в заявлении сборной.

История про добро. Савве Ярыгину из Челябинска – 11. Парень любит футбол и помогать людям. Он сдаёт макулатуру: ненужные книги, журналы и коробки. А на вырученные деньги покупает футбольные мячи для ребят из детских домов pic.twitter.com/aPKSRpfCzw — Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2020

Напомним, что в марте сборная России должна была провести товарищеские игры с Швецией и Молдовой, однако матчи были отменены из-за коронавируса.

Читайте также: Сборная России на испанском языке поздравила Лионеля Месси с днем рождения. | http://soccernews.ru