ЦСКА нацелился на польского хавбека

Хавбек "Сласка" Пшемыслав Плахета попал в сферу интересов ЦСКА.

По сведениям Jezioro Sportu, "армейцы" предлагают 22-летнему поляку контракт на четыре года. Стоимость сделки оценивается в 2,7 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Плахеты 5 забитых мячей и 4 ассиста в 30 играх.

После 23 туров ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте, имея в активе 36 очков.

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