ЦСКА нацелился на польского хавбека

Теги цска москватрансферысласк вроцлав

ЦСКА нацелился на польского хавбека

Хавбек "Сласка" Пшемыслав Плахета попал в сферу интересов ЦСКА.

По сведениям Jezioro Sportu, "армейцы" предлагают 22-летнему поляку контракт на четыре года. Стоимость сделки оценивается в 2,7 миллиона евро.

В этом сезоне на счету Плахеты 5 забитых мячей и 4 ассиста в 30 играх.

После 23 туров ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте, имея в активе 36 очков.

Читайте также: Акинфеев не собирается завершать карьеру. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"

"Арсенал" добыл выездную победу над "Саутгемптоном", "Бернли" переиграл "Уотфорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов