Экс-игрок "Барселоны" убедил Артура перейти в "Ювентус"

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Экс-игрок "Барселоны" убедил Артура перейти в "Ювентус"

Стало известно, кто повлиял на решение полузащитника "Барселоны" Артура Рамоса перейти в "Ювентус".

Как сообщает Tutto Juve, экс-игрок каталонского и туринского клубов Дани Алвес убедил соотечественника сменить команду.

Напомним, что ранее Артур отказывался покидать "Барсу", однако через некоторое время передумал.

В текущем сезоне на счету Артура 4 гола и 4 ассиста в 27 матчах.

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