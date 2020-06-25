"Ростов" сможет сыграть с "Арсеналом" основным составом

"Ростов" на игру против тульского "Арсенала" сможет выпустить футболистов основного состава.

Сообщается, что разрешение на участие в матче получат все игроки, у которых не будет выявлен коронавирус.

Матч против "Арсенала" запланирован на 27 июня на 20:00 (мск).

Напомним, что ранее шесть футболистов "Ростова" заразились коронавирусом, из-за чего клубу пришлось выпустить на игру против "Сочи" (1:10) футболистов академии.

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