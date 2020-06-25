Сарри прокомментировал слухи о возможном обмене Пьянича на Артура

Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри отреагировал на слухи о том, что Миралем Пьянич перейдет в "Барселону" в обмен на Артура Рамоса.

"Если Пьянич уйдет, то это не потому, что он не вписывается в мою систему. Он технически одаренный игрок. Клуб ничего не говорил о трансфере, поэтому я не принимаю это во внимание. Я разговариваю с Пьяничем про технические и ментальные аспекты. Я доволен его игрой и уверен, что в текущей роли он сможет стать еще лучше.

Артур? Это футболист "Барселоны" и я не буду говорить о нем", - приводит слова Сарри Goal.com.

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