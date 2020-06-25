Сарри прокомментировал слухи о возможном обмене Пьянича на Артура
Наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри отреагировал на слухи о том, что Миралем Пьянич перейдет в "Барселону" в обмен на Артура Рамоса.
"Если Пьянич уйдет, то это не потому, что он не вписывается в мою систему. Он технически одаренный игрок. Клуб ничего не говорил о трансфере, поэтому я не принимаю это во внимание. Я разговариваю с Пьяничем про технические и ментальные аспекты. Я доволен его игрой и уверен, что в текущей роли он сможет стать еще лучше.
Артур? Это футболист "Барселоны" и я не буду говорить о нем", - приводит слова Сарри Goal.com.
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|М
|О
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|Ювентус
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|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17