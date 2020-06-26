Реакция футболистов "Ливерпуля" на гол Виллиана в ворота "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситиливерпульчелсивиллиан

Реакция футболистов "Ливерпуля" на гол Виллиана в ворота "Манчестер Сити"

Футболисты "Ливерпуля" следили за матчем "Челси" - "Манчестер Сити", который завершился победой "синих" со счетом 2:1.

Благодаря тому, что "горожане" потеряли очки, "Ливерпуль" за 7 туров до конца стал чемпионом Англии.

На реакцию игроков "Ливерпуля" на победный гол "Челси" в исполнении Виллиана вы можете посмотреть на видео.

Последний раз мерсисайдцы" выигрывали чемпионат в сезоне 1989/90.

Читайте также: "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 25 июня

Главные новости дня: 25 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов