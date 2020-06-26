Реакция футболистов "Ливерпуля" на гол Виллиана в ворота "Манчестер Сити"

Футболисты "Ливерпуля" следили за матчем "Челси" - "Манчестер Сити", который завершился победой "синих" со счетом 2:1.

Благодаря тому, что "горожане" потеряли очки, "Ливерпуль" за 7 туров до конца стал чемпионом Англии.

На реакцию игроков "Ливерпуля" на победный гол "Челси" в исполнении Виллиана вы можете посмотреть на видео.

Последний раз мерсисайдцы" выигрывали чемпионат в сезоне 1989/90.

Читайте также: "Ливерпуль" досрочно стал чемпионом АПЛ. | http://soccernews.ru