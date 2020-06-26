ФИФА выделит огромную сумму на ликвидацию последствий коронавируса

ФИФА во время очередного заседания решила выделить финансовую помощь национальным федерациям.

Как сообщает сайт организации, гранты и беспроцентные займы будут выделяться для покрытия потерь от пандемии коронавируса.

Отметим, что всего ФИФА планирует выделить 1,5 миллиарда долларов. Эти средства будут взяты из резервов ФИФА.

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