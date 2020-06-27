Основной защитник "Спартака" рискует пропустить дерби с ЦСКА

Центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов вряд ли сыграет в матче 25-го тура РПЛ против ЦСКА.

26-летний футболист из-за дискомфорта в ноге не принял участие во встречах с тульским "Арсеналом" и "Уфой". Согласно прогнозам врачей, к дерби он также восстановиться не успеет.

Ожидается, что к тренировкам в общей группе Кутепов вернётся во второй половине следующей недели.

Напомним, что матч ЦСКА - "Спартак" запланирован на вторник, 30 июня.

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