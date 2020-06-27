"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии
В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время дожал "Норвич".
Таким образом, "красные дьяволы" прошли в следующую стадию турнира.
"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" 1:2
Голы: Игало, 51 - 0:1, Кэнтуэлл, 75 - 1:1, Магуайр, 118 - 1:2
"Норвич": Крул, Годфри, Клозе, Ааронс, Льюис (Ида, 118), Кэнтуэлл (Трибулл, 90), Тетти, Маклин, Буэндиа (Дуда, 90), Рупп (Эрнандес, 62), Пукки (Дрмич, 71).
"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Магуайр, Шоу, Диогу Далот (Уильямс, 63), Байи (Марсьяль, 96), Лингард (Рэшфорд, 63), Мактомини (Матич, 78), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 78), Мата (Гринвуд, 63), Игало.
Удаление: Клозе (89).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18