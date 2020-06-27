"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии

В рамках 1/4 финала Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время дожал "Норвич".

Таким образом, "красные дьяволы" прошли в следующую стадию турнира.

"Норвич" - "Манчестер Юнайтед" 1:2

Голы: Игало, 51 - 0:1, Кэнтуэлл, 75 - 1:1, Магуайр, 118 - 1:2

"Норвич": Крул, Годфри, Клозе, Ааронс, Льюис (Ида, 118), Кэнтуэлл (Трибулл, 90), Тетти, Маклин, Буэндиа (Дуда, 90), Рупп (Эрнандес, 62), Пукки (Дрмич, 71).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Магуайр, Шоу, Диогу Далот (Уильямс, 63), Байи (Марсьяль, 96), Лингард (Рэшфорд, 63), Мактомини (Матич, 78), Бруну Фернандеш, Фред (Погба, 78), Мата (Гринвуд, 63), Игало.

Удаление: Клозе (89).

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