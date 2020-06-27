"Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" и другие результаты 28-го тура УПЛ
Представляем результаты матчей 28-го тура УПЛ.
"Шахтер" - "Заря" 0:0
"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Фернандо (Мораес, 63).
"Заря": Василь, Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко, Юрченко, Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский, Кабаев (Перович, 90+2), Громов.
"Карпаты" - "Львов" 1:1
Голы: Сабино, 36 - 0:1, Деда, 61 - 1:1
"Колос" - "Александрия" 2:1
Голы: Лысенко, 20 - 1:0, Лысенко, 29 - 2:0, Ковалец, 47 - 2:1
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13