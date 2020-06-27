"Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" и другие результаты 28-го тура УПЛ

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"Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" и другие результаты 28-го тура УПЛ

Представляем результаты матчей 28-го тура УПЛ.

"Шахтер" - "Заря" 0:0

"Шахтер": Пятов, Болбат (Додо, 70), Кривцов, Матвиенко, Сиприано, Маркос Антонио, Алан Патрик, Тете (Марлос, 58), Соломон (Коваленко, 58), Коноплянка (Тайсон, 58), Фернандо (Мораес, 63).

"Заря": Василь, Цыганикс (Иванисеня, 65), Абу Ханна, Тымчик, Михайличенко, Юрченко, Леднев (Лунев, 74), Кочергин, Хомченовский, Кабаев (Перович, 90+2), Громов.


"Карпаты" - "Львов" 1:1

Голы: Сабино, 36 - 0:1, Деда, 61 - 1:1


"Колос" - "Александрия" 2:1

Голы: Лысенко, 20 - 1:0, Лысенко, 29 - 2:0, Ковалец, 47 - 2:1

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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