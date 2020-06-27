"Осасуна" переиграла "Леганес" в матче Примеры
В рамках 32-го тура испанской Примеры "Осасуна" одержала победу над "Леганесом".
"Осасуна" поднялась на 11-е место, а "Леганес" так и остался на 19-м.
"Осасуна" - "Леганес" 2:1
Голы: Гальего, 9 - 1:0, Авилес, 50 - 1:1, Гальего, 90 - 2:1
"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Унаи Гарсия, Видаль, Аридане, Роберто Торрес (Барха, 88), Рубен Гарсия (Кардона, 80), Брашанац (Иньиго Перес, 63), Мерида (Монкайола, 63), Адриан (Тони Лато, 80), Гальего.
"Леганес": Куэльяр, Авазьем (Росалес, 46), Сиовас, Тарин, Родригес, Рубен Перес, Меса (Manu, 90), Руибаль (Авилес, 46), Хиль (Сильва, 61), Герреро, Ассале (Эрасо, 80).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14