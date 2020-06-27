"Осасуна" переиграла "Леганес" в матче Примеры

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Осасуна" одержала победу над "Леганесом".

"Осасуна" поднялась на 11-е место, а "Леганес" так и остался на 19-м.

"Осасуна" - "Леганес" 2:1

Голы: Гальего, 9 - 1:0, Авилес, 50 - 1:1, Гальего, 90 - 2:1

"Осасуна": Эррера, Эступиньян, Унаи Гарсия, Видаль, Аридане, Роберто Торрес (Барха, 88), Рубен Гарсия (Кардона, 80), Брашанац (Иньиго Перес, 63), Мерида (Монкайола, 63), Адриан (Тони Лато, 80), Гальего.

"Леганес": Куэльяр, Авазьем (Росалес, 46), Сиовас, Тарин, Родригес, Рубен Перес, Меса (Manu, 90), Руибаль (Авилес, 46), Хиль (Сильва, 61), Герреро, Ассале (Эрасо, 80).

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