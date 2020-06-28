"Атлетико" одержал победу в матче с "Алавесом"

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"Атлетико" одержал победу в матче с "Алавесом"

В рамках 32-го тура испанской Примеры "Атлетико" одержал победу над "Алавесом".

На данный момент "матрасники" занимают третье место, а "Алавес" - 15-е.

"Атлетико" - "Алавес" 2:1

Голы: Сауль, 59 - 1:0, Диего Коста (пен), 73 - 2:0, Хоселу (пен), 90 - 2:1

"Атлетико": Облак, Савич, Лоди, Хименес, Триппьер, Коке, Сауль, Корреа (Диего Коста, 57), Томас, Жоау Феликс (Феррейра Карраско, 65), Мората (Льоренте, 57).

"Алавес": Пачеко, Тачи, Марин (Риоха, 78), Агиррегабириа, Махмуд, Мендес (Дуарте, 62), Фейса, Алеиш Видаль (Хоселу, 62), Пере Понс (де ла Фуэнте, 78), Берк (Камараса, 86), Эли.

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