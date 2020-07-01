Президент тульского "Арсенала" контактировал с Сёминым

Теги арсенал тулаюрий семин

Президент тульского "Арсенала" контактировал с Сёминым

Президент тульского "Арсенала" Гурам Аджоев связывался с экс-тренером "Локомотива" Юрием Сёминым.

Как сообщает "Чемпионат", тульский клуб готов предложить Сёмину пост главного тренера в следующем сезоне. Отмечается, что инициатором приглашения Сёмина является генеральный директор клуба Дмитрий Балашов, который работал с Сёминым в "Локомотиве".

Напомним, что контракт Сёмина с "Локомотивом" истек в конце мая. Его заменил Марко Николич.

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