Три клуба РПЛ интересуются хорватским форвардом

Форвард "Херманштадта" Габриэль Дебелджу может продолжить карьеру в России.

По сведениям Tuttomercatoweb, в услугах 23-летнего хорвата заинтересованы "Динамо", "Ростов" и "Спартак".

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

В этом сезоне на счету Дебелджу 11 забитых мячей в 26 играх.

Читайте также: "Спартак" объявил об уходе Шюррле и Мельгарехо. | http://soccernews.ru