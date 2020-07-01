Три клуба РПЛ интересуются хорватским форвардом

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Три клуба РПЛ интересуются хорватским форвардом

Форвард "Херманштадта" Габриэль Дебелджу может продолжить карьеру в России.

По сведениям Tuttomercatoweb, в услугах 23-летнего хорвата заинтересованы "Динамо", "Ростов" и "Спартак".

Соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

В этом сезоне на счету Дебелджу 11 забитых мячей в 26 играх.

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