"Эвертон" обыграл "Лестер", "Арсенал" и "Ньюкасл" добыли разгромные победы в своих матчах
Представляем результаты матчей 32-го тура АПЛ.
"Эвертон" - "Лестер" 2:1
Голы: Ришарлисон, 10 - 1:0, Сигурдссон (пен), 16 - 2:0, Ихеаначо, 51 - 2:1
"Эвертон": Пикфорд, Динь, Коулмэн, Холгейт, Кин, Сигурдссон, Ивоби (Мина, 68), Гордон (Бернард, 79), Андре Гомеш, Ришарлисон (Дэвис, 57), Кэлверт-Льюин.
"Лестер": Шмейхель, Эванс, Сеюнджю, Джастин, Чилуэлл, Тилеманс (Перес, 81), Барнс (Ихеаначо, 46), Ндиди, Олбрайтон (Грэй, 81), Прат (Мэддисон, 46), Варди.
"Арсенал" - "Норвич" 4:0
Голы: Обамеянг, 33 - 1:0, Джака, 37 - 2:0, Обамеянг, 67 - 3:0, Соареш, 81 - 4:0
"Арсенал": Мартинес, Тирни, Давид Луиз, Мустафи (Холдинг, 46), Бельерин (Соареш, 77), Себальос, Джака, Нелсон (Уиллок, 58), Колашинац, Обамеянг (Пепе, 82), Ляказетт (Нкетиа, 76).
"Норвич": Крул, Годфри, Ааронс, Льюис, Тетти, Маклин, Кэнтуэлл (Штиперманн, 75), Буэндиа (Эрнандес, 46), Трибулл (Ида, 46), Рупп (Вранчич, 75), Пукки (Дрмич, 46).
"Борнмут" - "Ньюкасл" 1:4
Голы: Гэйл, 5 - 0:1, Лонгстафф, 30 - 0:2, Альмирон, 57 - 0:3, Лазаро, 77 - 0:4, Гослинг, 90 - 1:4
"Борнмут": Рэмсдейл, Смит, Кук (Мифем, 80), Аке, Келли, Брукс (Уилсон, 62), Биллинг (Кук, 46), Лерма (Гослинг, 75), Данджума (Станислас, 62), Соланке, Кинг.
"Ньюкасл": Дубравка, Манкильо (Йедлин, 73), Ласселс, Крафт, Фернандес, Шелви, Лонгстафф (Альмирон, 33), Бенталеб, Сен-Максимен (Лазаро, 62), Жоэлинтон (Хэйден, 72), Гэйл (Кэрролл, 62).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18