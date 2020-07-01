Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо"

В рамках 25-го тура РПЛ "Сочи" вырвал ничью в матче с "Динамо".

На данный момент "Сочи" занимает девятое место, а "Динамо" - восьмое.

"Сочи" - "Динамо" 1:1

Голы: Комличенко (пен), 57 - 0:1, Кокорин (пен), 90 - 1:1

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Цаллагов (Карапетян, 85), Миладинович, Заика, Мостовой, Бурмистров, Мевля, Новосельцев (Нобоа, 76), Кокорин, Заболотный (Полоз, 65).

"Динамо": Шунин, Скопинцев, Ордец, Шуньич, Рауш (Комличенко, 46), Жоаозиньо, Нойштедтер, Юсупов (Хильемарк, 46), Морозов, Игбоун (Плиев, 65), Панченко (Филипп, 46; Рыков, 75).

Предупреждения: Шуньич (4), Цаллагов (36), Ордец (45), Миладинович (56), Мевля (56), Мостовой (62), Комличенко (80), Морозов (90).

Удаление: Шуньич (73).

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