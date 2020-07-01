"Валенсия" Черышева уступила "Атлетику", "Гранада" одолела "Алавес"
В рамках 33-го тура испанской Примеры "Валенсия" проиграла "Атлетику", а "Гранада" обыграла "Алавес".
"Валенсия" - "Атлетик" 0:2
Голы: Рауль Гарсия, 13 - 0:1, Рауль Гарсия, 47 - 0:2
"Валенсия": Силлессен, Коста, Диакаби, Габриэл Паулиста, Флоренци (Васс, 84), Кондогбиа, Ферран Торрес (Черышев, 62), Гедеш (Солер, 62), Парехо (Вальехо, 84), Родриго, Макси Гомес (Гамейро, 74).
"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Капа, Мартинес, Берчиче, Кордоба (Баленсиага, 90), Унаи Лопес (Вильялибре, 66), Рауль Гарсия (Сансет, 82), Дани Гарсия, Муниаин (Де Маркос, 82), Уильямс (Весга, 66).
"Алавес" - "Гранада" 0:2
Голы: Антоньин, 25 - 0:1, Сольдадо, 49 - 0:2
"Алавес": Роберто, Дуарте (Марин, 84), Химо Наварро (Берк, 62), Лагуардиа, Магальян, Камараса, Алеиш Видаль (Мендес, 62), Пина (Пере Понс, 70), Риоха (Агиррегабириа, 62), Хоселу, Лукас Перес.
"Гранада": Эскандель, Мартинес, Вальехо, Дуарте, Фулькье, Жил Диаш (Марио Родригес, 89), Азиз, Пуэртас (Диас, 73), Эррера (Этеки, 68), Сольдадо (Фернандес, 68), Антоньин (Мачис, 46).
Читайте также: Прагматизм Симеоне, отсутсвие идей у "Барсы" и скорый уход Сетьена: разбираем матч между "Барселоной" и "Атлетико". | http://soccernews.ru
главное
-
Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"
-
"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А
-
"Краснодар" не смог удержать победу над "Ростовом"
-
Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо"
-
"Эвертон" обыграл "Лестер", "Арсенал" и "Ньюкасл" добыли разгромные победы в своих матчах
Лента новостей
-
Гол Ярмоленко принес "Вест Хэму" победу над "Челси"
-
АЕК Карреры вышел на второе место в чемпионате Греции
-
Карпин высказался о матче против "Краснодара"
-
Дзюба вошел в топ-5 лучших ассистентов "Зенита" в чемпионате
-
Матч между "Ростовом" и "Краснодаром" стал самым длинным в истории РПЛ
-
Черевченко ушел в отставку с поста главного тренера тульского "Арсенала"
-
"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А
-
"Валенсия" Черышева уступила "Атлетику", "Гранада" одолела "Алавес"
-
"Краснодар" не смог удержать победу над "Ростовом"
-
Гол Кокорина принес "Сочи" ничью в матче с "Динамо"
-
"Эвертон" обыграл "Лестер", "Арсенал" и "Ньюкасл" добыли разгромные победы в своих матчах
-
Алексис Санчес прервал свою безголевую серию, длившуюся с сентября 2019 года
-
Сёмин отреагировал на слухи о переговорах с тульским "Арсеналом"
-
Фанаты тульского "Арсенала": "Сливаете тренера - играйте за город!"
-
Три клуба РПЛ интересуются хорватским форвардом
-
Президент тульского "Арсенала" контактировал с Сёминым
-
ФИФА напомнила о победе сборной России над Испанией на ЧМ-2018
-
"Зенит" может стать чемпионом России уже 5 июля
-
Семак прокомментировал победу "Зенита" над "Тамбовом"
-
"Зенит" победил "Тамбов", забив решающий гол на 91-й минуте
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14