"Валенсия" Черышева уступила "Атлетику", "Гранада" одолела "Алавес"

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"Валенсия" Черышева уступила "Атлетику", "Гранада" одолела "Алавес"

В рамках 33-го тура испанской Примеры "Валенсия" проиграла "Атлетику", а "Гранада" обыграла "Алавес".

"Валенсия" - "Атлетик" 0:2

Голы: Рауль Гарсия, 13 - 0:1, Рауль Гарсия, 47 - 0:2

"Валенсия": Силлессен, Коста, Диакаби, Габриэл Паулиста, Флоренци (Васс, 84), Кондогбиа, Ферран Торрес (Черышев, 62), Гедеш (Солер, 62), Парехо (Вальехо, 84), Родриго, Макси Гомес (Гамейро, 74).

"Атлетик": Унаи Симон, Йерай Альварес, Капа, Мартинес, Берчиче, Кордоба (Баленсиага, 90), Унаи Лопес (Вильялибре, 66), Рауль Гарсия (Сансет, 82), Дани Гарсия, Муниаин (Де Маркос, 82), Уильямс (Весга, 66).


"Алавес" - "Гранада" 0:2

Голы: Антоньин, 25 - 0:1, Сольдадо, 49 - 0:2

"Алавес": Роберто, Дуарте (Марин, 84), Химо Наварро (Берк, 62), Лагуардиа, Магальян, Камараса, Алеиш Видаль (Мендес, 62), Пина (Пере Понс, 70), Риоха (Агиррегабириа, 62), Хоселу, Лукас Перес.

"Гранада": Эскандель, Мартинес, Вальехо, Дуарте, Фулькье, Жил Диаш (Марио Родригес, 89), Азиз, Пуэртас (Диас, 73), Эррера (Этеки, 68), Сольдадо (Фернандес, 68), Антоньин (Мачис, 46).

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