"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А

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"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Интер" разгромил "Брешию".

"Интер" по-прежнему занимает третье место в чемпионате, отставание от лидирующего "Ювентуса" составляет 8 очков.

"Интер" - "Брешия" 6:0

Голы: Янг, 5 - 1:0, Санчес (пен), 20 - 2:0, Д`Амброзио, 45 - 3:0, Гальярдини, 52 - 4:0, Эриксен, 83 - 5:0, Кандрева, 88 - 6:0

"Интер": Ханданович, Бастони, Д`Амброзио, де Врей (Раноккия, 46), Янг, Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агум, 59), Валеро, Гальярдини (Эриксен, 68), Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).

"Брешия": Йоронен, Матею, Папетти, Сабелли (Мангравити, 58), Семприни, Змргал (Шпалек, 58), Тонали, Дессена (Гецци, 82), Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе, Скрабб (Бьярнасон, 46).


"Болонья" - "Кальяри" 1:1

Голы: Барроу, 45 - 1:0, Симеоне, 46 - 1:1

"Болонья": Скорупски, Бани, Дейкс (Крейчи, 71), Ларангейра, Томиясу, Сориано, Медель (Сванберг, 90), Схаутен (Домингес, 70), Орсолини, Барроу, Паласио (Сансоне, 71).

"Кальяри": Краньо, Пеллегрини (Ионицэ, 78), Чеппителли (Ликояннис, 24), Валюкевич (Пизакане, 65), Маттьелло, Наингголан, Нандес, Жоао Педро, Рог, Карбони, Симеоне.  

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