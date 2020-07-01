"Интер" уничтожил "Брешию" в матче Серии А
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Интер" разгромил "Брешию".
"Интер" по-прежнему занимает третье место в чемпионате, отставание от лидирующего "Ювентуса" составляет 8 очков.
"Интер" - "Брешия" 6:0
Голы: Янг, 5 - 1:0, Санчес (пен), 20 - 2:0, Д`Амброзио, 45 - 3:0, Гальярдини, 52 - 4:0, Эриксен, 83 - 5:0, Кандрева, 88 - 6:0
"Интер": Ханданович, Бастони, Д`Амброзио, де Врей (Раноккия, 46), Янг, Мозес (Кандрева, 67), Барелла (Агум, 59), Валеро, Гальярдини (Эриксен, 68), Санчес, Мартинес (Лукаку, 68).
"Брешия": Йоронен, Матею, Папетти, Сабелли (Мангравити, 58), Семприни, Змргал (Шпалек, 58), Тонали, Дессена (Гецци, 82), Доннарумма (Торрегросса, 46), Айе, Скрабб (Бьярнасон, 46).
"Болонья" - "Кальяри" 1:1
Голы: Барроу, 45 - 1:0, Симеоне, 46 - 1:1
"Болонья": Скорупски, Бани, Дейкс (Крейчи, 71), Ларангейра, Томиясу, Сориано, Медель (Сванберг, 90), Схаутен (Домингес, 70), Орсолини, Барроу, Паласио (Сансоне, 71).
"Кальяри": Краньо, Пеллегрини (Ионицэ, 78), Чеппителли (Ликояннис, 24), Валюкевич (Пизакане, 65), Маттьелло, Наингголан, Нандес, Жоао Педро, Рог, Карбони, Симеоне.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17