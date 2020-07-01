Матч между "Ростовом" и "Краснодаром" стал самым длинным в истории РПЛ

"Ростов" и "Краснодар" поделили очки (1:1) в игре 25-го тура РПЛ.

Как сообщает телеграм-канал РПЛ, эта игра стала самой длинной в истории турнира. С учетом компенсированного времени матч длился 111 минут 15 секунд.

После 25 туров "Краснодар" занимает в РПЛ третье место, а "Ростов" - четвертое.

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