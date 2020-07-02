Президент "Атлетико" оценил выступления Гризманна в "Барселоне"

Президент "Атлетико" Энрике Сересо высказался о выступлениях Антуана Гризманна за "Барселону".

"У нас были приятельские отношения. Он был прекрасным человеком и замечательным футболистом. У всех случаются взлеты и падения. Полагаю, что в "Барселоне" у него не все хорошо, однако он вернется и преуспеет, потому что он великолепный футболист", - приводит слова Сересо Onda Cero.

Гризманн выступает за каталонцев с лета 2019 года. За это время он провел 43 игры, забил 14 голов и отдал 5 ассистов.

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