Камавинга не перейдет в "Реал" этим летом

Теги реннэдуардо камавингареал мадрид

Камавинга не перейдет в "Реал" этим летом

"Ренн" не намерен расставаться с хавбеком Эдуардо Камавинга этим летом.

Как заявил спортивный директор Флориан Морис, клуб рассчитывает на 17-летнего футболиста в следующем сезоне, поэтому готов отклонить любое предложение по игроку.

Напомним, что в услугах Камавинга заинтересован мадридский "Реал".

В этом сезоне на счету Камавинга один гол и два ассиста в 36 матчах. В следующем сезоне "Ренн" будет участвовать в Лиге Чемпионов.

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