Во Франции хотят судить Бензема по делу о шантаже Вальбуэна

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Во Франции хотят судить Бензема по делу о шантаже Вальбуэна

Французская прокуратура намерена судить нападающего "Реала" Карима Бензема по делу о шантаже Матье Вальбуэна.

Как сообщает L’Equipe, прокуратура Версаля уверена, что Бензема в той истории выступал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили видеозапись интимного характера с его участием.

Напомним, что эта история произошла в 2015 году, после чего Бензема исключили из сборной Франции.

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