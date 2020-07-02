Дочери Малафеева грозит серьезный срок за торговлю наркотиками

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Дочери Малафеева грозит серьезный срок за торговлю наркотиками

Ксении Малафеевой, дочери экс-вратаря "Зенита" Вячеслава Малафеева, грозит тюремный срок за торговлю наркотиками.

Сообщается, что Малафееву обвиняют по 6 ч.3 ст.228.1 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет.

Напомним, что Малафеев с 2017 по 2020 год работал заместителем спортивного директора в "Зените".

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