Глава Ла Лиги высказался о жалобах клубов на график чемпионата

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал жалобы клубов на график чемпионата.

"Сейчас модно жаловаться на все. Многие хотят оправдать спортивные неудачи разговорами об отдыхе и расписании. Казалось, у "Барселоны" было больше отдыха, однако сейчас у нее проблемы. Говорили, что у "Реала" меньше отдыха, и теперь посмотрите...

Это становится абсурдом. Мы дойдем до того, что все игры будут проходить в один день, в одно время. Тогда многие из тех, кто жалуется, заработают лишь треть того, что они имеют сейчас", - приводит слова Тебаса Marca.

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