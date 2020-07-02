"Локомотив" назвал кандидатов на звание лучшего футболиста июня: "Миранчук, Алексей, Леша, Леха, Брат"

Теги локомотив москваалексей миранчук

"Локомотив" назвал кандидатов на звание лучшего футболиста июня: "Миранчук, Алексей, Леша, Леха, Брат"

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук получит награду лучшему футболисту команды в июне.

"Железнодорожники" запустили голосование, в котором Миранчук является единственным вариантом.

Проголосовать можно за один из пяти вариантов: Миранчук, Алексей, Леша, Леха, Брат.

В минувшем месяце Миранчук провел три матча и забил четыре гола.

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