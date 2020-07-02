38-летняя жена Семака стала бабушкой

Анна Семак, жена наставника "Зенита" Сергея Семака, сообщила о том, что стала бабушкой.

Отметим, что её дочь от первого брака Майя родила ей внучку.

"Сорок одна неделя ожидания. Меня часто спрашивают об ощущениях. Каково это - стать бабушкой, есть ли разница - свой ребенок или внучка? Пока мне сложно объяснить. Это моя кровь, мое продолжение, новая жизнь.

Она когда-то станет женщиной и скажет тост на моем юбилее: "Бабушка, спасибо, что всегда понимала меня. Ставила Rolling Stones вместо колыбельной, научила управлять катером, таскала в слинге по миру, не давала есть сахар, глютен и фаст-фуд. Ты мой лучший друг", - заявила Анна Семак.

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