"Тамбов" показал, что осталось за кадром матча против "Спартака"

В рамках 26-го тура РПЛ "Тамбов" добыл выездную победу над "Спартаком" (3:2).

Сегодня, 5 июля, "Тамбов" на своем канале в YouTube показал, что не попало в кадр видеотрансляции.

За 4 тура до конца "Тамбов" идет в чемпионате на 12-м месте, а "Спартак" - на шестом.

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