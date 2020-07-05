Футболисты "Ювентуса" играли против "Торино" в специальных футболках, посвященных Буффону
"Ювентус" не оставил без внимания рекорд голкипера Джанлуиджи Буффона.
Буффон провел 648-ю игру в Серии А и побил рекорд Паоло Мальдини по количеству проведенных игр в итальянском чемпионате.
В матче с "Торино" футболисты "старой синьоры" играли в специальных футболках, на рукавах которых было написано "648 Буффон".
Напомним, что Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, и вернулся в клуб в 2019 году.
Читайте также: Джанлуиджи Буффон рассказал, когда он планирует завершить карьеру. | http://soccernews.ru
главное
-
Миллиард на трансферы, ни одной удачной сделки, минимум воспитанников, максимум президента: почему в "Барсе" рушится абсолютно все?
-
Лионель Месси недоволен руководством "Барселоны"
-
Российский футболист пострадал от удара молнии во время тренировки
-
"Краснодар" нацелился на молодого аргентинского нападающего
-
"Спартак" потерял шансы попасть в Лигу Чемпионов
Лента новостей
-
"Рома" сделала предложение Кавани
-
"Бавария" установила рекорд среди немецких команд
-
Футболисты "Ювентуса" играли против "Торино" в специальных футболках, посвященных Буффону
-
"Тамбов" показал, что осталось за кадром матча против "Спартака"
-
Матч "Оренбург" - "Рубин" состоится, несмотря на вспышку коронавируса в составе хозяев
-
Моуринью намерен нарушить правило социальной дистанции из-за Анчелотти
-
Два основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Локомотивом"
-
1
Миллиард на трансферы, ни одной удачной сделки, минимум воспитанников, максимум президента: почему в "Барсе" рушится абсолютно все?
-
1
Лионель Месси недоволен руководством "Барселоны"
-
Юрген Клопп назвал главных фаворитов Лиги Чемпионов
-
Российский футболист пострадал от удара молнии во время тренировки
-
Джанлуиджи Буффон рассказал, когда он планирует завершить карьеру
-
1
"Люблю это чувство". Криштиану Роналду опубликовал фотографию празднования гола в ворота "Торино"
-
Зидан высказался о положении Азара в "Реале"
-
1
Главный тренер "Баварии" оценил шансы Левандовски может выиграть "Золотой мяч"
-
"Краснодар" нацелился на молодого аргентинского нападающего
-
Бывший главный тренер "Реала" заразился коронавирусом
-
"Реал" согласился снизить цену на Хамеса
-
"Бавария" установила рекорд по количеству золотых дублей в Германии
-
"Барселона" назвала заявку на матч с "Вильярреалом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17