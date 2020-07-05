Футболисты "Ювентуса" играли против "Торино" в специальных футболках, посвященных Буффону

Теги ювентусджанлуиджи буффон

Футболисты "Ювентуса" играли против "Торино" в специальных футболках, посвященных Буффону

"Ювентус" не оставил без внимания рекорд голкипера Джанлуиджи Буффона.

Буффон провел 648-ю игру в Серии А и побил рекорд Паоло Мальдини по количеству проведенных игр в итальянском чемпионате.

В матче с "Торино" футболисты "старой синьоры" играли в специальных футболках, на рукавах которых было написано "648 Буффон".

Напомним, что Буффон выступал за "Ювентус" с 2001 по 2018 год, и вернулся в клуб в 2019 году.

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