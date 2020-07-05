"Рома" сделала предложение Кавани

Представитель форварда Эдинсона Кавани сообщил, что "Рома" заинтересована в подписании его клиента.

"Рома" выходила на связь со мной, чтобы я передал официальное предложение агенту Кавани. Если компания Фридкина выкупит "Рому", то они хотят подписать Кавани.

Все зависит от того, будут ли они покупать клуб. Однако подписание Кавани для них в приоритете", - приводит слова представителя Football Italia.

Напомним, что в июне у Кавани истек контракт с ПСЖ.

Читайте также: "Атлетико" отказался от подписания Кавани. | http://soccernews.ru