Тренер "Оренбурга" рассказал о заявке команды на матч с "Рубином"
Наставник "Оренбурга" Константин Парамонов поделился информацией о заявке команды на игру против "Рубина".
"В заявку попали 16 игроков, остальные - персонал. На матч с нами также отправятся спортивный и генеральный директора. Из молодежного состава будет всего один человек. Остальные 15 игроков либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам", - заявил Парамонов.
Поединок между "Рубином" и "Оренбургом" пройдет сегодня, 5 июля, в 18:30 (мск).
Напомним, что ранее в "Оренбурге" была вспышка коронавируса, из-за чего клубу присудили два технических поражения.
Читайте также: "Оренбургу" официально присуждено техническое поражение в матче с "Уралом". | http://soccernews.ru
главное
-
Неймар достиг договоренности с ПСЖ касательно возможного перехода в "Барселону"
-
Два основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Локомотивом"
-
Миллиард на трансферы, ни одной удачной сделки, минимум воспитанников, максимум президента: почему в "Барсе" рушится абсолютно все?
-
Лионель Месси недоволен руководством "Барселоны"
-
Российский футболист пострадал от удара молнии во время тренировки
Лента новостей
-
Хави продлил контракт с "Аль-Саддом"
-
Сергей Семак стал дедушкой
-
"Боруссия" сообщила "Манчестер Юнайтед" окончательную цену на Санчо
-
"Бернли" и "Шеффилд" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Дибала не поможет "Ювентусу" в матче с "Миланом"
-
Де Брюйне - лучший футболист АПЛ с 2015 года по созданным моментам и голевым передачам
-
Экс-игрок "Барселоны" Мина может вернуться в Испанию
-
Арбитр Федотов: "Гол Ларссона "Тамбову" нельзя было засчитывать"
-
Агент: "Зидан является причиной трансфера Хакими в "Интер"
-
Неймар достиг договоренности с ПСЖ касательно возможного перехода в "Барселону"
-
Тренер "Оренбурга" рассказал о заявке команды на матч с "Рубином"
-
"Рома" сделала предложение Кавани
-
"Бавария" установила рекорд среди немецких команд
-
Футболисты "Ювентуса" играли против "Торино" в специальных футболках, посвященных Буффону
-
"Тамбов" показал, что осталось за кадром матча против "Спартака"
-
Матч "Оренбург" - "Рубин" состоится, несмотря на вспышку коронавируса в составе хозяев
-
Моуринью намерен нарушить правило социальной дистанции из-за Анчелотти
-
Два основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Локомотивом"
-
1
Миллиард на трансферы, ни одной удачной сделки, минимум воспитанников, максимум президента: почему в "Барсе" рушится абсолютно все?
-
1
Лионель Месси недоволен руководством "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22