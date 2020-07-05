Тренер "Оренбурга" рассказал о заявке команды на матч с "Рубином"

Наставник "Оренбурга" Константин Парамонов поделился информацией о заявке команды на игру против "Рубина".

"В заявку попали 16 игроков, остальные - персонал. На матч с нами также отправятся спортивный и генеральный директора. Из молодежного состава будет всего один человек. Остальные 15 игроков либо играли за основной состав, либо привлекались к тренировкам", - заявил Парамонов.

Поединок между "Рубином" и "Оренбургом" пройдет сегодня, 5 июля, в 18:30 (мск).

Напомним, что ранее в "Оренбурге" была вспышка коронавируса, из-за чего клубу присудили два технических поражения.

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