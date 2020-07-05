Неймар достиг договоренности с ПСЖ касательно возможного перехода в "Барселону"

Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему желает вернуться в "Барселону".

По сведениям AS, Неймар достиг договоренности с клубом о том, что его не будут удерживать, если каталонцы сделают официальное предложение.

При этом, парижане ждут от бразильца максимальной самоотдачи в августе, когда возобновится Лига Чемпионов.

Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 2022 года. Сумма возможного трансфера оценивается в 170 миллионов евро, однако сумма может быть снижена за счет включения в сделку кого-то из футболистов.

Читайте также: Неймар рассказал о своих целях с ПСЖ на остаток сезона. | http://soccernews.ru