Неймар достиг договоренности с ПСЖ касательно возможного перехода в "Барселону"
Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему желает вернуться в "Барселону".
По сведениям AS, Неймар достиг договоренности с клубом о том, что его не будут удерживать, если каталонцы сделают официальное предложение.
При этом, парижане ждут от бразильца максимальной самоотдачи в августе, когда возобновится Лига Чемпионов.
Контракт Неймара с ПСЖ рассчитан до 2022 года. Сумма возможного трансфера оценивается в 170 миллионов евро, однако сумма может быть снижена за счет включения в сделку кого-то из футболистов.
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|Монпелье
|28
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|Страсбур
|27
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|Анжер
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|Бордо
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|13
|Нант
|28
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|Брест
|28
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|Дижон
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|28
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|Амьен
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