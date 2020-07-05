Агент: "Зидан является причиной трансфера Хакими в "Интер"

Алехандро Камано, агент защитника Ашрафа Хакими, высказался о переходе своего клиента в "Интер".

"Зинедин Зидан является причиной трансфера Хакими в "Интер". Он должен рассказать, почему он не общался с футболистом. Полагаю, что возвращение в "Реал" было бы неуместным, учитывая наличие такого футболиста, как Дани Карвахаль. Однако могу с уверенностью сказать, что Хакими ждет светлое будущее.

Антонио Конте постоянно контактировал с Хакими, рассказывал ему о клубном проекте, поэтому мы согласились на переход. Полагаю, когда такой топовый тренер, как Конте, хочет видеть тебя в своей команде, это доказательство того, что ты важная часть плана", - приводит слова агента Football Italia.

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