Агент: "Зидан является причиной трансфера Хакими в "Интер"

Теги интер миланхакими ашрафреал мадридзинедин зидан

Агент: "Зидан является причиной трансфера Хакими в "Интер"

Алехандро Камано, агент защитника Ашрафа Хакими, высказался о переходе своего клиента в "Интер".

"Зинедин Зидан является причиной трансфера Хакими в "Интер". Он должен рассказать, почему он не общался с футболистом. Полагаю, что возвращение в "Реал" было бы неуместным, учитывая наличие такого футболиста, как Дани Карвахаль. Однако могу с уверенностью сказать, что Хакими ждет светлое будущее.

Антонио Конте постоянно контактировал с Хакими, рассказывал ему о клубном проекте, поэтому мы согласились на переход. Полагаю, когда такой топовый тренер, как Конте, хочет видеть тебя в своей команде, это доказательство того, что ты важная часть плана", - приводит слова агента Football Italia.

Читайте также: Стало известно, когда "Интер" объявит о трансфере Хакими. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Хави продлил контракт с "Аль-Саддом"

Хави продлил контракт с "Аль-Саддом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов