Арбитр Федотов: "Гол Ларссона "Тамбову" нельзя было засчитывать"

Экс-арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о голе нападающего "Спартака" Джордана Ларссона в ворота "Тамбова" (2:3).

"Гол Ларссона "Тамбову" нельзя было засчитывать. Перед тем как ударить он выставил руку и локтем попал в лицо футболисту "Тамбова". Это штрафной и жeлтая карточка", - заявил Федотов.

Напомним, что Ларссон стал лучшим футболистом по итогам встречи. Игру обслуживала судейская бригада во главе с Владимиром Москалевым.

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