Экс-игрок "Барселоны" Мина может вернуться в Испанию
Защитник "Эвертона" Йерри Мина может вернуться в испанскую Примеру.
Как сообщает The Sun, в услугах 25-летнего колумбийца заинтересована "Валенсия". Стоимость сделки оценивается в 16,5 миллиона евро.
Напомним, что в 2018 году Мина выступал за "Барселону", после чего перебрался в "Эвертон".
Контракт Мины с клубом действует до 2023 года. В текущем сезоне на его счету два гола и один ассист в 30 играх.
Читайте также: Эсекьель Гарай покинул "Валенсию". | http://soccernews.ru
главное
-
Неймар достиг договоренности с ПСЖ касательно возможного перехода в "Барселону"
-
Два основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Локомотивом"
-
Миллиард на трансферы, ни одной удачной сделки, минимум воспитанников, максимум президента: почему в "Барсе" рушится абсолютно все?
-
Лионель Месси недоволен руководством "Барселоны"
-
Российский футболист пострадал от удара молнии во время тренировки
Лента новостей
-
Хави продлил контракт с "Аль-Саддом"
-
Сергей Семак стал дедушкой
-
"Боруссия" сообщила "Манчестер Юнайтед" окончательную цену на Санчо
-
"Бернли" и "Шеффилд" не выявили победителя в матче АПЛ
-
Дибала не поможет "Ювентусу" в матче с "Миланом"
-
Де Брюйне - лучший футболист АПЛ с 2015 года по созданным моментам и голевым передачам
-
Экс-игрок "Барселоны" Мина может вернуться в Испанию
-
Арбитр Федотов: "Гол Ларссона "Тамбову" нельзя было засчитывать"
-
Агент: "Зидан является причиной трансфера Хакими в "Интер"
-
Неймар достиг договоренности с ПСЖ касательно возможного перехода в "Барселону"
-
Тренер "Оренбурга" рассказал о заявке команды на матч с "Рубином"
-
"Рома" сделала предложение Кавани
-
"Бавария" установила рекорд среди немецких команд
-
Футболисты "Ювентуса" играли против "Торино" в специальных футболках, посвященных Буффону
-
"Тамбов" показал, что осталось за кадром матча против "Спартака"
-
Матч "Оренбург" - "Рубин" состоится, несмотря на вспышку коронавируса в составе хозяев
-
Моуринью намерен нарушить правило социальной дистанции из-за Анчелотти
-
Два основных игрока "Спартака" пропустят матч с "Локомотивом"
-
1
Миллиард на трансферы, ни одной удачной сделки, минимум воспитанников, максимум президента: почему в "Барсе" рушится абсолютно все?
-
1
Лионель Месси недоволен руководством "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14