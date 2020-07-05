Экс-игрок "Барселоны" Мина может вернуться в Испанию

Защитник "Эвертона" Йерри Мина может вернуться в испанскую Примеру.

Как сообщает The Sun, в услугах 25-летнего колумбийца заинтересована "Валенсия". Стоимость сделки оценивается в 16,5 миллиона евро.

Напомним, что в 2018 году Мина выступал за "Барселону", после чего перебрался в "Эвертон".

Контракт Мины с клубом действует до 2023 года. В текущем сезоне на его счету два гола и один ассист в 30 играх.

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