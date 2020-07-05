Де Брюйне - лучший футболист АПЛ с 2015 года по созданным моментам и голевым передачам

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Де Брюйне - лучший футболист АПЛ с 2015 года по созданным моментам и голевым передачам

Хавбек "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне с момента дебюта за "горожан" в АПЛ является лучшим игроком турнира по двум показателям.

Во-первых, за это время он сделал 62 ассиста, что является лучшим показателем среди всех игроков за этот период. Во-вторых, бельгиец лидирует по числу созданных голевых моментов - 432.

Отметим, что де Брюйне дебютировал за "Сити" в сентябре 2015 года.

В этом сезоне де Брюйне провел 40 матчей, забил 13 голов и отдал 20 ассистов.

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