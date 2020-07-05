Дибала не поможет "Ювентусу" в матче с "Миланом"

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Дибала не поможет "Ювентусу" в матче с "Миланом"

Форвард "Ювентуса" Пауло Дибала не сыграет в матче с "Миланом".

Как сообщает Football Italia, аргентинец пропустит игру из-за перебора желтых карточек. Ранее сообщалось, что по этой же причине матч пропустит Маттейс де Лигт.

Поединок против "Милана" состоится 7 июля в 22:45 (мск).

В этом сезоне на счету Дибалы 17 голов и 13 ассистов в 40 матчах.

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