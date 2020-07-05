Лидер "Байера" Хаверц еще не определился со своим будущим

Теги байер леверкузенкай хаверц

Лидер "Байера" Хаверц еще не определился со своим будущим

Хавбек "Байера" Кай Хаверц все еще не определился со своим будущим.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в ближайшее время 21-летний футболист встретится с руководством, чтобы обсудить свое будущее в клубе.

Отмечается, что в услугах игрока заинтересован "Челси". "Бавария" отказалась от трансфера, а "Реал" может отложить покупку Хаверца на следующий год.

В этом сезоне Хаверц провел 43 игры, в которых отметился 17 голами и 9 ассистами.

Читайте также: В "Баварии" исключили покупку Хаверца этим летом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой"

"Урал" на последних минутах упустил победу над "Уфой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов