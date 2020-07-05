Лидер "Байера" Хаверц еще не определился со своим будущим

Хавбек "Байера" Кай Хаверц все еще не определился со своим будущим.

Как сообщает журналист Кристиан Фальк, в ближайшее время 21-летний футболист встретится с руководством, чтобы обсудить свое будущее в клубе.

Отмечается, что в услугах игрока заинтересован "Челси". "Бавария" отказалась от трансфера, а "Реал" может отложить покупку Хаверца на следующий год.

В этом сезоне Хаверц провел 43 игры, в которых отметился 17 голами и 9 ассистами.

Читайте также: В "Баварии" исключили покупку Хаверца этим летом. | http://soccernews.ru