Защитник "Ахмата" Анхель сломал руку в матче с ЦСКА
Защитник "Ахмата" Вилькер Анхель получил серьезное повреждение в игре с ЦСКА (0:4).
Как сообщили в клубе, у 27-летнего игрока был выявлен закрытый перелом локтевого отростка со смещением. Футболисту предстоит операция, а сроки восстановления составят около восьми недель.
В этом сезоне на счету Анхеля два забитых мяча в 22 играх.
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