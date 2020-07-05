Защитник "Ахмата" Анхель сломал руку в матче с ЦСКА

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Защитник "Ахмата" Анхель сломал руку в матче с ЦСКА

Защитник "Ахмата" Вилькер Анхель получил серьезное повреждение в игре с ЦСКА (0:4).

Как сообщили в клубе, у 27-летнего игрока был выявлен закрытый перелом локтевого отростка со смещением. Футболисту предстоит операция, а сроки восстановления составят около восьми недель.

В этом сезоне на счету Анхеля два забитых мяча в 22 играх.

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