Новый контракт Хави с "Аль-Саддом" предусматривает возможный уход в "Барселону"

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Новый контракт Хави с "Аль-Саддом" предусматривает возможный уход в "Барселону"

Стали известны детали нового контракта Хави с "Аль-Саддом".

Как сообщает Mundo Deportivo, в новом договоре есть пункт, позволяющий Хави уйти в "Барселону" в конце этого сезона.

Напомним, что Хави подписал с клубом новое соглашение до конца сезона 2020/21.

Ранее сообщалось, что "Барселона" может уволить Кике Сетьена из-за неудовлетворительных результатов команды.

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