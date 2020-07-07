Медведев - о видео с Дзюбой и Азмуном: "Артем намекнул, что ждет "Спартак" в полуфинале Кубка России"

Теги зенит санкт-петербургалександр медведевартём дзюбасердар азмун

Медведев - о видео с Дзюбой и Азмуном: "Артем намекнул, что ждет "Спартак" в полуфинале Кубка России"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал видео, в котором Артем Дзюба и Сердар Азмун имитировали секс.

"Это была шутка. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всe время подкалывают друг друга и совершают много других провокаций. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий. Просто Артем намекнул, что ждет "Спартак" в полуфинале Кубка России", - заявил Медведев.

Отметим, что игра между "Зенитом" и "Спартаком" в рамках 1/2 финала Кубка России состоится 18 июля.

Читайте также: "Зенит" не будет наказывать сотрудников за появление в сети видео с имитацией секса между Дзюбой и Азмуном. | http://soccernews.ru
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