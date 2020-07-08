"Арсенал" в меньшинстве не смог удержать победу над "Лестером"

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"Арсенал" в меньшинстве не смог удержать победу над "Лестером"

В рамках 34-го тура АПЛ "Арсенал" сыграл вничью с "Лестером".

"Канониры" по-прежнему занимают седьмое место, а "Лестер" - четвертое.

"Арсенал" - "Лестер" 1:1

Голы: Обамеянг, 21 - 1:0, Варди, 84 - 1:1

"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Тирни, Себальос (Торрейра, 80), Джака, Колашинац, Ляказетт (Нкетиа, 71), Обамеянг (Мэйтленд-Найлз, 90), Сака (Уиллок, 71).

"Лестер": Шмейхель, Беннетт (Грэй, 76), Эванс, Сеюнджю, Джастин, Ндиди (Прат, 82), Тилеманс, Олбрайтон (Фукс, 59), Перес, Варди, Ихеаначо (Барнс, 59).

Удаление: Нкетиа (75).

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