"Арсенал" в меньшинстве не смог удержать победу над "Лестером"
В рамках 34-го тура АПЛ "Арсенал" сыграл вничью с "Лестером".
"Канониры" по-прежнему занимают седьмое место, а "Лестер" - четвертое.
"Арсенал" - "Лестер" 1:1
Голы: Обамеянг, 21 - 1:0, Варди, 84 - 1:1
"Арсенал": Мартинес, Бельерин, Мустафи, Давид Луиз, Тирни, Себальос (Торрейра, 80), Джака, Колашинац, Ляказетт (Нкетиа, 71), Обамеянг (Мэйтленд-Найлз, 90), Сака (Уиллок, 71).
"Лестер": Шмейхель, Беннетт (Грэй, 76), Эванс, Сеюнджю, Джастин, Ндиди (Прат, 82), Тилеманс, Олбрайтон (Фукс, 59), Перес, Варди, Ихеаначо (Барнс, 59).
Удаление: Нкетиа (75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18