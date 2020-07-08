Уткин назвал главную причину победы "Зенита" в РПЛ

Журналист Василий Уткин рассказал, почему "Зенит" стал чемпионом России.

"Что главное в победе "Зенита"? Сейчас модно говорить о тактических построениях, перестроениях, о переводах и дырах между линиями и так далее. Все это имеет право на существование, все это абсолютная правда.

Однако причина победы "Зенита" проста. Бюджет - 18 миллиардов рублей. Все. Причeм, как ни странно, это говорит в большей степени об отсутствии таланта, я полагаю", - заявил Уткин.

Напомним, что "Зенит" выиграл чемпионат два раза кряду и стал шестикратным чемпионом России.

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